Industria: Folgiero (Fincantieri), produzioni italiane soffrono la carenza di manodopera (2)

- Fincantieri sta investendo "nella creazione di scuole e centri di formazione in vari paesi, come nelle Filippine, in Algeria e in Ghana. Lo scopo è quello di insegnare ai giovani alcuni mestieri di base che siano all'altezza della qualità Fincantieri e che poi possono essere impiegati nei nostri cantieri". I giovani italiani non amano più lavorare nelle fabbriche: "Bisogna affrontare il problema in termini evolutivi e non distruttivi. Se l'Italia vuole avere ancora un futuro industriale, è importante o costruire un grande progetto per riportare gli italiani a lavorare nei mestieri della manifattura, rendendo questi lavori più attraenti e raccontandoli in maniera nuova. Molto può venire da un rilancio degli Istituti tecnico scientifici che avevano fatto la fortuna dell'Italia negli anni '60". "Siamo a un bivio - osserva infine Folgiero - , per non diventare la Florida d'Europa in Italia è necessario capire quali sono le produzioni dove ci sono delle distintività che vanno difese e proiettate nel futuro". (Rin)