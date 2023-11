Femminicidio: Roccella, una legge bipartisan sull'affettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce alla piena realizzazione della democrazia della nostra società" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- Sì a una legge condivisa per portare l'educazione all'affettività nelle scuole ma bisognerà aprire un dibattito sui contenuti, sostiene - in un'intervista alla "Stampa" - la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, a poche ore dall'ennesimo femminicidio. La segretaria del Pd Elly Schlein chiede che maggioranza e opposizione lavorino insieme a una legge per rendere obbligatoria l'educazione all'affettività nelle scuole come avviene nella maggioranza dei Paesi europei. "Non solo siamo pronti al dialogo ma su questo tema l'abbiamo sempre cercato, e non è un caso che la legge contro la violenza sia stata appena votata alla Camera all'unanimità. La proposta di collaborazione fatta dalla Schlein, raccogliendo l'appello della Cortellesi, va accolta come metodo". Nell'educazione all'affettività rientra anche l'educazione alla sessualità: "Siamo disponibilissimi a lavorare a una legge con l'opposizione. Su che cosa fare però è necessario aprire una riflessione seria. Bisogna verificare quali sono le azioni davvero efficaci. La Svezia, per esempio, ha un tasso di violenza contro le donne e un numero di femminicidi più alto rispetto all'Italia eppure ha l'educazione sessuale nelle scuole". Licia Ronzulli di Forza Italia chiede che l'educazione all'affettività inizi fin dalla materna: "Credo che fin dalla più tenera età sia necessario educare al rispetto. Al rispetto degli altri, al rispetto della libertà di ciascuno, perché la democrazia si fonda su questo. Alla base della violenza c'è infatti il problema di una nuova libertà femminile che per alcuni uomini risulta ancora difficile da accettare, da elaborare". In molti chiedono uno sguardo sulle famiglie e in particolare sull'educazione dei maschi, tema su cui la destra - dicono - è riluttante: "La destra non è affatto riluttante. Le battaglie delle donne partono dalle donne e dalla loro consapevolezza, ma hanno successo quando coinvolgono anche gli uomini. Quindi è fondamentale che le madri educhino i figli maschi ad avere rispetto delle donne e della loro libertà, fuori dagli stereotipi di genere". (segue) (Rin)