Ucraina: comandante Syrskyj, respinti attacchi russi nelle regioni di Kupjansk e Bakhmut

- Le forze russe stanno cercando di condurre un’offensiva nelle direzioni di Kupjansk e Bakhmut, ma l'esercito ucraino ha fermato tutti gli attacchi. E' quanto ha affermato su Telegram il comandante delle Forze terrestri ucraine, Oleksandr Syrskyj. In particolare, le forze ucraine hanno respinto attacchi vicino a Sinkovka, Petropavlivka e Ivanivka nella direzione di Kupjansk e nelle aree di Klischiivka ed Andriivka nella regione di Bakhmut. I militari ucraini continuano l'avanzata a sud di Bakhmut. Come ha riferito lo Stato maggiore di Kiev, nelle ultime 24 ore in questa direzione hanno avuto luogo 46 scontri. (Kiu)