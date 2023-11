Germania: oggi a Berlino la riunione del Compact with Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi a Berlino la quinta riunione del Compact with Africa (Cwa), iniziativa avviata dalla Germania nel 2017 quando era presidente di turno del G20 per promuovere gli investimenti esteri privati nei Paesi africani orientati alle riforme. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, incontrerà i presidenti e i primi ministri degli Stati parte del Cwa, ossia Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ghana, Guinea, Marocco, Ruanda, Senegal, Togo, Tunisia e Repubblica Democratica del Congo. Saranno, inoltre, presenti i capi di Stato e di governo che intendono aderire al Cwa: Angola, Kenya e Zambia. Oltre che da Scholz, la Germania sarà rappresentata dai ministri di Esteri, Economia e Protezione del clima, Finanze e Cooperazione economica e Sviluppo, rispettivamente Annalena Baerbock, Robert Habeck, Christian Lindner e Svenja Schulze. In mattinata, imprenditori e politici sia tedeschi sia africani discuteranno di progetti comuni e di come intensificare le relazioni. Nel pomeriggio, si terrà la conferenza tra Scholz e i presidenti e primi ministri degli Stati aderenti al Cwa. L'obiettivo è duplice: rafforzare gli investimenti privati in Africa e promuovere la cooperazione nel settore della fornitura di energia sostenibile. I capi di Stato e di governo dei Paesi del Cwa saranno, infine, ricevuti dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier al Palazzo di Bellevue, sua residenza ufficiale a Berlino. (Geb)