Sardegna: razionalizzazione lavoro Regione, approvata delibera Giunta

- Razionalizzare e digitalizzare la dotazione di lavoro standard in uso nell’amministrazione regionale: è l’oggetto di una delibera approvata dalla Giunta Solinas che riguarda l’avvio di un progetto di durata triennale finalizzato ad aggiornare, integrare, razionalizzare ed uniformare il lavoro dei dipendenti. Non solo: l’adozione di soluzioni aggiornate ed uniformi servirà anche a rafforzare i livelli di sicurezza dei dati e delle informazioni gestiti dagli utenti RAS e di adeguarsi puntualmente a tutti gli standard previsti da una normativa di settore sempre più pervasiva e puntuale. “La Regione – afferma il presidente Christian Solinas – guarda sempre al futuro e vuole essere competitiva nello svolgimento delle sue funzioni per rispondere sempre meglio alle esigenze dei suoi cittadini. Il progetto NOI Sardegna modernizza l’approccio al lavoro automatizzandone i processi, migliorando così la produttività dei dipendenti nell’esclusivo interesse pubblico”. (segue) (Rsc)