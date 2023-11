Sardegna: razionalizzazione lavoro Regione, approvata delibera Giunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto “NOI Regione Sardegna” mira infatti a dotare l’amministrazione di tecnologie, strumenti di lavoro e dotazioni informatiche uniformi e integrate, al fine di creare un ambiente di lavoro interamente digitalizzato che possa semplificare e automatizzare i processi di lavoro, facilitare la collaborazione tra le varie direzioni e migliorare la produttività degli utenti, oltre a portare una gestione ottimale dei costi. A livello organizzativo, la gestione unitaria delle soluzioni informatiche che verranno selezionate consente altresì un risparmio in termini di carico di lavoro in capo alle diverse strutture e permetterà di realizzare economie di scala. Il costo totale del progetto, da completarsi in tre anni, è di 10 milioni. Soddisfazione è espressa dall’Assessore del Personale, Affari Generali e Riforma Andreina Farris: “Il progetto NOI Sardegna è il risultato di un costante confronto tra la Direzione Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT e quella del Centro Regionale di Programmazione che hanno lavorato in perfetta sinergia. Il risultato è un nuovo approccio al lavoro per l’amministrazione regionale, in cui procedere per obiettivi comuni nell’esclusivo interesse pubblico. Un metodo che renderà la macchina sempre più efficiente e rispondente ai bisogni dei cittadini”. (Rsc)