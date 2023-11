Argentina: l'economista Javier Milei nuovo presidente con dieci punti percentuali su Massa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attesa è ora per il discorso del presidente eletto, Javier Milei, il cui successo sarebbe in gran parte legato alla vittoria "schiacciante" nella provincia di Cordoba. Grande attesa anche per quanto succederà martedì, giorno di apertura dei mercati dopo la pausa del lunedì. Un termometro particolarmente significativo visto il peso delle proposte di Milei sui temi dell'economia e finanza, dall'abolizione della Banca centrale alla sostituzione del peso con il dollaro statunitense. Per far valere la sua ambiziosa agenda politica, il presidente eletto dovrà comunque destreggiarsi con un parlamento in cui non dispone della maggioranza assoluta. Alla camera, la coalizione di centrosinistra Unione per la patria (Up) di Massa ha eletto 108 dei 257 deputati, contro i 38 de La libertà avanza (Lla). I vertici del partito stanno peraltro esaminando la possibilità di fare gruppo unico con parte dei 93 deputati eletti dalla coalizione conservatrice Insieme per il cambio (Jxc), almeno quelli legati ai nuovi alleati di Milei: l'ex presidente, Mauricio Macri, e l'ex ministro della Sicurezza nonché candidata del centrodestra giunta terza al primo turno, Patricia Bullrich. Al Senato, Up vanta 33 seggi contro i 24 di Jxc e i 7 di Lla. (Abu)