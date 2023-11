Argentina: presidente Colombia, ha vinto l'estrema destra, tristezza per l'America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha commentato l'esito delle elezioni presidenziali in Argentina parlando di una vittoria "dell'estrema destra". L'affermazione dell'economista Javier Milei è una decisione della "società" argentina, ha scritto Petro esprimendo "tristezza" per l'America latina. "Il neo liberalismo non ha nessuna proposta per la società. Non può rispondere ai problemi attuali dell'umanità", ha aggiunto Petro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Un messaggio a commento degli auguri inviati dall'ex presidente, Ivan Duque, secondo cui la vittoria di Milei ha rappresentato un "trionfo della Democrazia" e una sconfitta del populismo. (Mec)