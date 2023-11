Myanmar: presidente filippino Marcos, conflitto è problema spinoso per l’Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Myanmar, innescato dal golpe militare del 2021 e aggravatosi sul piano militare negli ultimi mesi, è un problema difficile per l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), che nonostante gli sforzi hanno ottenuto scarsi progressi verso una soluzione politica. Lo ha dichiarato il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos, durante un intervento ad un forum in corso alle Hawaii. Marcos ha affermato che c'era un impegno da parte dell’Asean, ma che la questione è assai complessa, specie sul fronte umanitario. Le Nazioni Unite affermano che più di un milione di persone sono state sfollate a seguito del colpo di stato militare in Myanmar nel 2021. "C'è molta spinta affinché l'Asean risolva questo problema. Ma è un problema molto, molto difficile", ha detto Marcos. (segue) (Fim)