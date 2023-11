Myanmar: presidente filippino Marcos, conflitto è problema spinoso per l’Asean (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La repressione della giunta contro gli oppositori dopo il colpo di Stato ha dato origine a un movimento di resistenza che sta crescendo in forza. L'Asean ha vietato ai vertici del governo militare birmano di partecipare alle sue riunioni finché la giunta non si impegnerà concretamente a perseguire il piano di pace in cinque punti approvato due anni fa dall’organizzazione. Le Filippine assumeranno la presidenza dell’Asean nel 2026, proprio in sostituzione del Myanmar. Commentando la recente escalation di combattimenti tra esercito e gruppi ribelli in Myanmar, Marcos ha affermato che la giunta ha già perso il sostegno dal proprio esercito, e ha aggiunto che il costo umanitario del conflitto è "cresciuto esponenzialmente" negli ultimi anni. (Fim)