Usa: Elon Musk respinge accuse di antisemitismo

- Elon Musk ha respinto le numerose accuse di antisemitismo rivoltegli dopo la pubblicazione di un suo messaggio su X (Twitter), interpretato da diversi media come una attestazione di sostegno alla teoria della cospirazione secondo cui gli ebrei sono responsabili delle migrazioni di massa verso gli Stati Uniti. “La scorsa settimana ci sono state centinaia di notizie fasulle sui media secondo cui sarei antisemita”, ha commentato Musk con un nuovo messaggio sul social media di sua proprietà. “Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Auspico solo il meglio per l’umanità e un futuro prospero per tutti”, ha scritto l’imprenditore. Le polemiche sono divampate la scorsa settimana, quando Musk ha risposto “Hai proprio detto il vero” a un messaggio su X che affermava: “Non mi frega nulla di come gli ebrei occidentali siano giunta alla spiacevole realizzazione di quanto le orde di minoranze di cui supportano l’arrivo in massa non li abbiano molto in simpatia”. Alla risposta di Musk, grandi aziende come Disney, Apple e altre aziende hanno risposto immediatamente bloccando i loro accordi pubblicitari con X.(Was)