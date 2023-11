Imprese: controllata Ev di Foxconn cede il 9 per cento al debutto in borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Foxtron Vehicle Technologies, una controllata del colosso dell’elettronica taiwanese Foxconn, ha ceduto sino al 9 per cento al suo debutto in borsa oggi, a causa dei timori legati all’eccessiva competizione nel mercato delle auto elettriche, affollato di attori emergenti. Sulle prospettive dei costruttori di auto elettriche gravano gli effetti dell’inflazione e dei tassi di interesse elevati, che hanno aumentato i costi per l’acquisto di auto elettriche, i costruttori devono fare anche i conti con strozzature nelle catene di fornitura e con la guerra al ribasso dei prezzi intrapresa quest’anno da attori affermati come Tesla. Proprio l’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, il mese scorso ha espresso dubbi in merito all’opportunità di aumentare ulteriormente il volume di produzione nell’attuale contesto di tassi di riferimento elevati, e altrettanto hanno fatto altri costruttori d’auto come General Motors e Ford.(Res)