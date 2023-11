Business news: Venezuela-Russia, ministro Esteri Gil, piattaforma di pagamenti russa Mir già operativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri venezuelano, Yvan Gil, ha osservato durante una conferenza stampa congiunta che la piattaforma di pagamenti russa Mir è già operativa su tutto il territorio del paese latinoamericano. Stando al ministro, si registrano progressi anche sotto altri aspetti, soprattutto nel campo della comunicazione finanziaria tra le banche centrali dei due paesi. Gil, che si trova in visita a Mosca, ha parlato di "uno scambio sempre più fluido in questioni tecniche e tecnologiche", tanto che molto presto, nel quadro del processo di de-dollarizzazione, "potremo stabilire scambi tra valute locali”. "Crediamo che il contributo nell'ambito dei Brics sarà fondamentale per creare proprio questo processo di de-dollarizzazione", ha aggiunto il ministro venezuelano. Lavrov, per parte sua, ha indicato che si presta molta attenzione "a questo aspetto della nostra cooperazione", cioè alla creazione di meccanismi che "proteggano i nostri legami commerciale-economici e di investimento dai dettami degli Stati Uniti e dei suoi satelliti”. (Res)