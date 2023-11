Argentina: presidente Colombia si congratula con Milei, che i progressisti imparino la lezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, si è "congratulato" con Javier Milei per la vittoria alle elezioni presidenziali in Argentina. "Le relazioni tra Colombia e Argentina, i legami tra i loro popoli si manterranno nel reciproco rispetto", ha detto Petro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. "Dal progressismo argentino ci aspettiamo le valutazioni che permettano ai popoli latinoamericani di apprendere dalle lezioni della storia". Poco prima Petro aveva commentato l'esito delle elezioni parlando di una vittoria "dell'estrema destra". L'affermazione dell'economista Javier Milei è una decisione della "società" argentina, ha scritto Petro esprimendo "tristezza" per l'America latina. "Il neo liberalismo non ha nessuna proposta per la società. Non può rispondere ai problemi attuali dell'umanità", ha aggiunto Petro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Un messaggio a commento degli auguri inviati dall'ex presidente, Ivan Duque, secondo cui la vittoria di Milei ha rappresentato un "trionfo della Democrazia" e una sconfitta del populismo. (Mec)