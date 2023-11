Medio Oriente: Israele mostra riprese video di ostaggi di Hamas nell’ospedale di al Shifa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo video delle telecamere di sorveglianza mostrerebbe invece un secondo ostaggio - con una mano fasciata e chiaramente sanguinante - che viene spinto su una barella lungo un corridoio e in una stanza. Hagari non ha specificato come le Forze di difesa israeliane abbiano ottenuto i video, ma ha aggiunto che ufficiali di intelligence israeliani hanno preso parte all'operazione militare all'interno dell'ospedale, giustificata secondo Israele dalla presenza di un centro di comando di Hamas al di sotto della struttura. Il ministero della Salute di Gaza, governata proprio da Hamas, ha risposto alla diffusione delle immagini e dei video mettendone in dubbio l’autenticità, e aggiungendo che dal materiale emerge solo come l’ospedale abbia fornito assistenza medica a chiunque ne avesse bisogno. (Res)