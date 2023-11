© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione dei nuovi treni Rock e Blues del Regionale di Trenitalia per il Lazio. Parteciperanno: Fausto Del Rosso, Direttore Regionale Lazio, e Fabrizio Ghera, Assessore Mobilità e Trasporti Regione Lazio. Stazione Roma Termini. (Ore 11:45).- In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza la Comunità Ebraica di Roma aderisce alla campagna internazionale "Bring them home now", promossa dal Forum delle famiglie degli ostaggi, con lo scopo di sensibilizzare sugli ostaggi deportati a Gaza da Hamas. Scalinata dell’Ara Coeli, Roma. (Ore 14).- Inaugurazione dei pannelli solari de 'Le Vele', i primi mai realizzati da una Comunità energetica rinnovabile e solidale di Roma, quella realizzata presso l'istituto Leonarda Vaccari. Saranno presenti, tra gli altri, la presidente del Municipio I, Lorenza Bonaccorsi, e l’assessore municipale alla Transizione Ecologica, Trasporti, Lavoro e Memoria, Adriano Labbucci. Viale Angelico 22, Roma. (Ore 12). (segue) (Rer)