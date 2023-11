Argentina: presidenziali, forte ottimismo nella sede di Milei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poco più di un'ora dal momento in cui si dovrebbe conoscere il risultato ufficiale delle presidenziali argentine, i dati preliminari in possesso dei rispettivi comitati elettorali sembrano anticipare una vittoria importante del candidato ultra liberale, Javier Milei. I dati provenienti dai seggi campione indicati dai partiti sono salutati con grande entusiasmo nel quartier generale dell'economista, riportano tutti i media. Secondo Patricia Bullrich, candidata conservatrice giunta terza al primo turno e oggi alleata di Milei, il ministro dell'Economia e candidato del centrosinistra, Sergio Massa, avrebbe addirittura sei punti percentuali di ritardo sullo sfidante. A Cordoba, provincia ritenuta decisiva per le sorti dell'elezione, la vittoria di Milei sarebbe stata schiacciante, con numeri che renderebbero vana la vittoria di Massa nell'altro collegio chiave, quello della provincia di Buenos Aires. Le indicazioni ufficiali prevedono che l'esito del voto potrà conoscersi solo dopo le 21 (l'una in Italia) anche se al momento oltre la metà dei voti è stata già depositata e registrata. (Abu)