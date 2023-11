Argentina: presidente Cile saluta il "trionfo" di Milei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha salutato l'economista Javier Milei per il suo "trionfo" alle elezioni presidenziali in Argentina, e il ministro dell'Economia, Sergio Massa, per "il degno riconoscimento della sconfitta". Al popolo argentino "auguro il meglio", ha scritto Boric, assicurandogli il "rispetto e l'appoggio. Come presidente del Cile lavorerò senza pausa per mantenere le nostre nazioni sorelle unite e collaborando per il benessere di tutti". (Abu)