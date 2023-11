Argentina: presidente eletto Milei, mettere fine alla decadenza ma servono cambi drastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economista ultra liberale Javier Milei ha assicurato che con la sua elezione alla presidenza dell'Argentina, "inizia la fine della decadenza" e si avvia un percorso che non ammette "mezze tinte". Da oggi, ha detto, "finisce il modello dello Stato onnipresente, che causa povertà e che benefica solo alcuni mentre la maggioranza degli argentini soffre". Per il leader de La libertà avanza, la "situazione e critica. I cambi che servono sono drastici, non c'è spazio per gradualismo, per misure tiepide e per le sfumature. Se non facciamo in fretta con i cambi strutturali di cui l'Argentina ha bisogno, andiamo dritti dritti verso la peggior crisi di tutta la nostra storia". Milei ha parlato di "problemi monumentali", dall'inflazione alla povertà, dalla mancanza di lavoro di qualità all'insicurezza. "Problemi che si risolvono solo con le idee della libertà", ha aggiunto, consapevole che ci saranno persone che "resisteranno ai cambiamenti". Gente "che vuol mantenere un sistema di privilegi e che impoverisce la maggioranza degli argentini. A questi dico una cosa: dentro la legge tutto è lecito, fuori, niente". Il presidente eletto ha quindi ribadito l'impegno del futuro governo "con le democrazie, con il libero commercio e con la pace. Lavoreremo gomito a gomito con tutte le nazioni del mondo libero per aiutare a costruire un mondo migliore". (Abu)