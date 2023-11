Serbia-Kosovo: Vucic, Pristina ha rifiutato incontro a Bruxelles previsto per oggi o domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha affermato che oggi o domani si sarebbe dovuta tenere a Bruxelles una nuova tappa di dialogo tra Belgrado e Pristina per la normalizzazione dei rapporti, ma "la controparte non ha accettato". Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts". Il presidente serbo ha aggiunto che i leader dell'Unione europea, nell'ultimo incontro avvenuto a margine del vertice di Bruxelles, gli hanno chiesto "quando firmerà l'indipendenza del Kosovo" e ha spiegato di aver risposto dicendo loro che "non lo farà". "Questo è ciò che vogliono Germania, Francia, Italia e Stati Uniti", ha osservato Vucic. (Seb)