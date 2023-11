Serbia: ricerca "House of Win", quasi 70 per cento elettori ha idee politiche di centrodestra o destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi il 70 per cento degli elettori in Serbia si identifica con idee politiche che possono essere definite di centrodestra o destra, a fronte di un 19,3 per cento che invece appoggia idee di centrosinistra. Lo riportano i risultati di una ricerca di opinione pubblica svolta dall'agenzia "House of Win", in cui a 5.550 cittadini è stata offerta la possibilità di indicare la propria preferenza di voto su quattro liste elettorali ipotetiche, in vista delle prossime elezioni. Il 37,5 per cento degli intervistati ha scelto la lista "La Serbia prima di tutto", uno schieramento immaginario di centrodestra che proporrebbe la formazione dell'Associazione dei comuni serbi in Kosovo (Zso) in conformità con l'Accordo di Bruxelles, la revisione del piano franco-tedesco per il Kosovo, il percorso europeo senza una politica di allineamento e la cooperazione economica con Russia e Cina. Al secondo posto con il 31,8 per cento la lista, sempre ipotetica, di destra "Mondo serbo", che invece sarebbe per l'annullamento dell'Accordo di Bruxelles, il rifiuto del piano franco-tedesco per il Kosovo, l'interruzione del processo di adesione all'Ue e una più stretta cooperazione con Cina e Russia senza sanzioni verso Mosca. Lo stesso studio ha inoltre evidenziato che il 42,3 per cento dei cittadini è contrario all'adesione all'Ue, che la maggioranza non è favorevole all'adesione alla Nato ed è contraria all'indipendenza del Kosovo (77,6 per cento). (Seb)