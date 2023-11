Kosovo-Ue: Kurti, inviate a Lajcak osservazioni su bozza statuto Associazione comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha inviato al rappresentante speciale dell'Unione europea Miroslav Lajcak le sue osservazioni e critiche sul progetto di statuto dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba proposto dall'Ue. Ripreso dai media kosovari, Kurti ha detto di non poter rivelare le osservazioni e le critiche per motivi di riservatezza, ma che il progetto è in fase più avanzata e si basa su una stesura completamente diversa da quello menzionata negli accordi precedenti. "Per motivi di riservatezza della bozza, non posso parlare delle mie osservazioni e critiche. Le ho inviate a Lajcak tramite Bislimi il 24 ottobre, due giorni prima del nostro incontro a Bruxelles. Questa è un'altra bozza, incomparabilmente più avanzata, ma ciò non significa che siamo pienamente soddisfatti, ed è per questo che ho inviato le mie osservazioni e critiche", ha detto Kurti. Il premier ha poi dichiarato che accetterà il progetto di Associazione solo come parte di un pacchetto che chiede al Kosovo di ottenere lo status di Paese candidato all'Unione europea e di essere incluso nel programma di Partenariato per la Pace.​ (Alt)