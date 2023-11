Serbia: Vucic su rapporto Commissione Ue, proseguiamo percorso preservando interessi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia sta avanzando nel suo percorso d'integrazione europea preservando i propri interessi statali e nazionali. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic commentando il rapporto presentato ieri dalla Commissione europea sulla Serbia nell'ambito del pacchetto sull'allargamento, come riporta l'agenzia di stampa "Fonet". "Ci sono cose positive. Penso che sia importante che in 31 capitoli su 34 ci siano progressi e per il bene della nostra democrazia e di tutto il resto è importante vedere un cambiamento particolare nel campo dei media", ha sottolineato il capo dello Stato. Vucic ha quindi ammesso che "c'è ancora molto da fare e che ci sono ostacoli e difficoltà soprattutto riguardo al Kosovo". La premier Ana Brnabic ha dichiarato che la Commissione europea "ha riconosciuto i chiari progressi della Serbia nell'integrazione europea", poiché, ha sottolineato, "nel rapporto annuale non si registra alcun passo indietro rispetto all'anno scorso".(Seb)