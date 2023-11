Serbia: Dacic annuncia candidatura Paese a membro Consiglio esecutivo Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha annunciato la candidatura della Serbia a membro del Consiglio esecutivo dell'Unesco. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". Dacic, nel suo intervento durante la Conferenza generale dell'Unesco a Parigi, ha inoltre sottolineato la minaccia che incombe sul patrimonio culturale serbo in Kosovo. "Il patrimonio culturale e storico serbo in Kosovo è in pericolo ed è purtroppo costantemente sottoposto a tentativi di revisioni storiche e profanazioni fisiche, anche se è sotto la protezione dell'Unesco. Le missioni militari e civili internazionali proteggono solo alcuni monasteri e chiese", ha sottolineato il ministro serbo. Il 15 novembre si voterà per i nuovi membri del Consiglio esecutivo dell'Unesco e i candidati sono Russia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Uzbekistan e Albania.(Seb)