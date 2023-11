Kosovo-Serbia: Kurti, Belgrado deve riconoscerci "de jure" e "de facto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia riconosce “de facto” il Kosovo: ora è necessario che lo riconosca anche “de jure”. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, nel suo intervento alla seconda giornata di lavori del Forum per la pace, a Parigi. “Prima normalizzeremo le relazioni di fatto e di diritto, meglio sarà per tutti. Dico de facto e de jure, perché ad esempio la Serbia riconosce de jure la Bosnia Erzegovina, ma non de facto perché ha rapporti speciali con la Repubblica Srpska (entità serba del Paese balcanico), che usa il potere di veto per minare la costruzione democratica dello Stato. E in Kosovo la Serbia ci riconosce de facto sotto tanti aspetti, ma non de jure. Pertanto abbiamo bisogno che de jure e de facto coesistano in tutta la regione e allo stesso tempo che vi sia una certa simmetria per quanto riguarda i diritti delle minoranze", ha affermato Kurti. (Alt)