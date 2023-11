Serbia: presidente Vucic oggi a colloquio con rappresentante Ue Lajcak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic riceverà nella tarda mattinata di oggi il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak. Lo ha annunciato l'ufficio del presidente serbo. Lajcak arriva a Belgrado dopo aver visitato Pristina la scorsa settimana, dove ha parlato con l'ambasciatore statunitense in Kosovo, Jeffrey Hovenier, e altri rappresentanti diplomatici, nonché con il comando della missione a guida Nato in Kosovo (Kfor) e membri dell'opposizione di Pristina. (Vap)