Serbia: presidente Vucic a inviato Ue Lajcak, sempre pronti a dialogo e rispetto di ciò che è stato firmato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha incontrato a Belgrado il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak. Lo ha annunciato l'ufficio del presidente serbo. "La Serbia è sempre pronta al dialogo e al rispetto di tutto ciò che è stato firmato e concordato", ha dichiarato Vucic, che durante l'incontro ha insistito sulla formazione dell'Associazione dei comuni serbi in Kosovo (Zso). Lajcak ha parlato in precedenza con il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo Petar Petkovic. Petkovic ha dichiarato che è stato accettato l'invito del rappresentante speciale a riprendere tra due giorni i colloqui tra le parti a Bruxelles, dove verrà presentato il testo dello statuto della Zso. "Abbiamo accettato l'invito di Lajcak ad incontrarci tra due giorni a Bruxelles, dove proseguiranno i colloqui tra Belgrado e Pristina. Con una squadra di esperti discuteremo il testo dello statuto della Zso, che è il primo passo concreto verso la sua formazione", ha detto Petkovic nella conferenza stampa seguita al colloquio. (Seb)