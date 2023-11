Serbia: leader partito destra Zavetnici, tempo di entrare in organizzazione Paesi Brics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' tempo che la Serbia esca dall'isolamento di Bruxelles ed entri a far parte dell'organizzazione dei Paesi Brics. Lo ha dichiarato la presidente del partito serbo dei Zavetnici, Milica Djurdjevic Stamenkovski, ripresa dall'agenzia di stampa "Fonet". La politica ha sottolineato che i Brics (acronimo che raggruppa Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), sono "più amichevoli nei confronti della Serbia rispetto all'Unione europea, la cui politica si basa sul ricatto". "Controllano più del 50 per cento di tutte le risorse mondiali, senza contare i Paesi in attesa di adesione", ha aggiunto. "Da più di vent'anni la Serbia è intrappolata nell'integrazione europea con una perdita di sovranità e lo smantellamento dell'economia interna", ha sottolineato Djurdjevic Stamenkovski. "I Brics non riconoscono l'indipendenza del Kosovo e secondo tutti i sondaggi i cittadini serbi hanno più fiducia in loro che nell'Ue. Chiederemo che la Serbia entri a far parte dei Brics, lì la porta è aperta per noi", ha concluso la leader dei Zavetnici. I due partiti di destra dell'opposizione in Serbia, Dveri e Zavetnici, si presenteranno alle elezioni parlamentari del 17 dicembre in una lista comune chiamata "Raduno nazionale-Forza per la costruzione dello Stato". (Seb)