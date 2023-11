Serbia: ambasciatore Ue, Kosovo non è alfa e omega di integrazione ma fa parte del pacchetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo non è "l'alfa e l'omega" dell'integrazione europea della Serbia ma è uno dei due pilastri più importanti, assieme allo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e al pluralismo dei media nel Paese balcanico. Lo ha dichiarato il capo della delegazione dell'Unione europea in Serbia, Emanuele Giaufret, ripreso dai media di Belgrado. "Non abbiamo lasciato da parte lo Stato di diritto in Serbia, anzi, è una questione importante nel nostro lavoro, ma lo è anche la normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina, perché vogliamo trovare una via d'uscita da questa situazione al fine di rendere più facile la vita delle persone", ha sottolineato il capo della delegazione Ue. Alla domanda se la Serbia deve riconoscere l'indipendenza del Kosovo per avanzare verso l'integrazione europea, Giaufret ha ripetuto le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, cioè che si tratta di "attuare l'accordo sul percorso verso la normalizzazione delle relazioni". "Stiamo parlando dell'attuazione degli accordi già raggiunti e su questo dobbiamo andare avanti. Non solo la parte serba, ma anche il Kosovo deve rispettare la sua parte degli obblighi", ha affermato il diplomatico. (Seb)