Argentina: presidenziali, elettore al seggio con una motosega

- Chiamato a votare per il ballottaggio presidenziale, un elettore argentino si è presentato alle urne con una motosega, lo strumento usato dal candidato ultraliberista Javier Milei in campagna elettorale per simboleggiare il suo progetto di taglio alla spesa pubblica. La scena si è svolta in un seggio della città di Pehuajó, a sud della capitale, Buenos Aires. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Pagina 12", nonostante una piccola discussione con il personale del seggio, all'uomo è stato consentito votare. (Abu)