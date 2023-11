Argentina: ballottaggio presidenziale, risultati non prima delle 21 (l'1 in Italia)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati del ballottaggio presidenziale in Argentina non si potranno conoscere prima delle 21, l'una di notte in Italia. Lo ha precisato il presidente della Direzione nazionale elettorale (Dine), Marcos Schiavi. "Non si possono pubblicare risultati prima delle 21. In questo senso, così come nelle elezioni generali. riteniamo che a quell'ora potremo pubblicare un risultato consolidato e rappresentativo della contesa elettorale", ha detto. (Abu)