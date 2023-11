Argentina: presidenziali, affluenza almeno 76 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata di almeno il 76 per cento degli aventi diritto la percentuale di argentini che si è recata alle urne per il ballottaggio presidenziale. Lo riferisce la Camera nazionale elettorale (Cne), segnalando che la percentuale potrebbe essere ulteriormente corretta al rialzo. Nel primo turno delle presidenziali, il 22 ottobre, la giornata si era chiusa con una partecipazione totale del 78,02 per cento. I primi risultati dovrebbero conoscersi non prima delle 21, l'1 di notte in Itala. (Abu)