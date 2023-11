© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, si è congratulato con Javier Milei per la vittoria alle presidenziali in Argentina. "Abbiamo molto su cui lavorare assieme, per migliorare le nostre relazioni bilaterali", ha scritto Lacalle Pou in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. (Abu)