- "Oggi è una notte storica per l'Argentina. Grazie a chi lavora da due anni per trasformare l'Argentina e per ottenere il miracolo di avere un presidente liberale e libertario". Lo ha detto il presidente eletto dell'Argentina, Javier Milei, nel discorso di celebrazione della vittoria al ballottaggio contro il ministro dell'Economia, Sergio Massa.(Abu)