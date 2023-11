Colletta alimentare: in Lombardia raccolte 1737 tonnellate di cibo ( +2,1 per cento rispetto al 2022)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri la ventisettesima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare alla quale hanno aderito in Lombardia ben 1.750 supermercati e oltre 43 mila volontari che hanno raccolto 1.737 tonnellate (+2,1 per cento rispetto alla scorsa edizione) di prodotti a lunga conservazione, grazie ai tantissimi cittadini che ancora una volta, con grande generosità, hanno scelto di fare “un gesto concreto insieme”, nonostante le difficoltà che in molti stanno incontrando. La raccolta complessiva in Italia è stata di 7.350 tonnellate, avvenuta grazie all’impegno di oltre 140 mila volontari presso 11.800 supermercati. I prodotti donati, tra quelli più difficili da reperire come eccedenze, nelle prossime settimane saranno distribuiti da Banco Alimentare Lombardia ad oltre 1.100 organizzazioni partner territoriali convenzionate (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..) che sostengono più di 200 mila persone in Lombardia. (segue) (Com)