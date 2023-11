Medio Oriente: Netanyahu, da Ramallah frasi assurde su responsabilità Israele attacco 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l’Autorità nazionale palestinese a Ramallah ha detto "qualcosa di assolutamente assurdo. Ha negato che sia stato Hamas a compiere l'orribile massacro durante il festival vicino a Gaza. In realtà ha accusato Israele di aver compiuto quel massacro. Questo è un completo ribaltamento della verità". Così il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, dopo che il ministero degli Esteri di Ramallah ha lasciato intendere che Israele avrebbe "fabbricato" le notizie il 7 ottobre per "giustificare" l'operazione a Gaza. "Abu Mazen, che in passato ha negato l'esistenza dell'Olocausto, oggi nega l'esistenza del massacro di Hamas e questo è inaccettabile", ha aggiunto Netanyahu, riferendosi al capo dell'Anp, Mahmoud Abbas. "Il mio obiettivo è che il giorno dopo aver distrutto Hamas, qualsiasi futura amministrazione civile di Gaza non neghi il massacro, non educhi i suoi figli a diventare terroristi, non paghi per i terroristi e non dica ai suoi figli che il loro obiettivo finale nella vita è vedere la distruzione e la dissoluzione dello Stato di Israele. Questo non è accettabile e non è questo il modo per raggiungere la pace”, ha concluso. Le dichiarazioni giungono mentre si susseguono voci sul possibile passaggio dell' autorità di Gaza all'Anp dopo la conclusione della guerra. (Res)