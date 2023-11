Emirati-Italia: l'intelligenza artificiale al centro della Settimana della cucina italiana a Dubai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento, organizzato dal consolato italiano in collaborazione con Mit Senseable Dubai Lab e Dubai Future Foundation, ha visto la partecipazione dell’architetto Carlo Ratti e un menu a cura degli chef Cristina Bowerman e Luca Crostelli, col contributo di diversi sponsor italiani e locali. Ratti, direttore del Mit Senseable City Lab a Boston, ha presentato il lavoro sui dati che svolge in giro per il mondo e a Dubai, dove Martina Mazzarello dirige un team dalla sua recente apertura. Quest'ultimo ha sviluppato un'intelligenza artificiale in grado di analizzare il cibo, calcolando in particolare la quantità di macronutrienti, che ha presentato durante la cena. (segue) (Res)