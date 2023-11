© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L’Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità Monica Lucarelli interviene alla sesta tappa Innovation Roadshow - Invitalia e le Case delle Tecnologie Emergenti incontrano le imprese sul tema sviluppo sostenibile. Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma, Piazzale della Stazione Tiburtina - Galleria Commerciale II. (Ore 10).- L’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari, in occasione della giornata mondiale dell'infanzia, farà visita agli alunni del laboratorio "Musica Insieme" che, tramite il linguaggio della musica, favorisce l'inclusione e aiuta i bambini a socializzare. Istituto Comprensivo Via di Casalotti 259, Aula Magna. (Ore 11:30).- L’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, partecipa al pranzo per la pace promosso dal Municipio V, iniziativa a sostegno dell' amicizia e della fraternità tra i popoli. Scuola Pisacane, via dell'Acqua Bullicante 30. (Ore 12). (segue) (Rer)