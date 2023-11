Usa: la ex First Lady Rosalynn Carter è morta, aveva 96 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ex First Lady statunitense Rosalynn Carter, moglie dell’ex presidente Jimmy Carter, è morta all’età di 96 anni. Lo ha annunciato il Carter Center, organizzazione no profit fondata dai due coniugi nel 1982. Venerdì scorso, il Carter Center ha annunciato che la ex First Lady aveva iniziato a sottoporsi a cure palliative domiciliari, nove mesi dopo che il marito ha scelto di tornare anche lui a casa, rinunciando alle cure mediche per il cancro. A Rosalynn Carter era stata diagnosticata la demenza senile, lo scorso maggio. (Was)