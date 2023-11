Argentina: Massa riconosce la sconfitta, congratulazioni a Milei, nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa, ha riconosciuto la vittoria dell'economista ultra liberale Javier Milei nelle elezioni per la presidenza. "Voglio dirvi che ovviamente i risultati non sono quelli che ci aspettavamo. Ho parlato con Javier Milei per congratularmi e augurargli buona fortuna perché è il presidente che la maggioranza degli argentini ha scelto per i prossimi quattro anni", ha detto Massa dinanzi ai suoi sostenitori. L'Argentina, ha detto il ministro, "ha un sistema democratico forte, solido e rispetta sempre i risultati. Da domani, la responsabilità, il compito di dare certezza, di trasmettere garanzie sul funzionamento politico, sociale ed economico spetta al presidente eletto", ha aggiunto il ministro, segnalando che la coalizione di governo ha dato mandato per "avviare la transizione". "Ho cercato di dare il meglio di me in questa stagione perché amo profondamente l'Argentina", ha chiosato. (Abu)