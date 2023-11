Violenza donne: Meloni, amore vero non fa mai del male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amore vero “non fa mai del male, solo una concezione malata del rapporto tra uomo e donna può farlo”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Avevamo tutti sperato in questi giorni che Giulia fosse viva. Purtroppo, le nostre più grandi paure si sono avverate. Uccisa. Provo una tristezza infinita nel vedere le fotografie sorridenti di questa giovane ragazza e, insieme alla tristezza, una grande rabbia. Ringrazio le Forze dell’ordine italiane e tedesche per il lavoro congiunto che ha assicurato alla giustizia il presunto assassino. Giulia è la 102ma donna uccisa in Italia nel 2023 e la 53ma vittima per mano del proprio partner o ex. Una scia di violenza contro le donne che continua da anni con numeri addirittura più drammatici di questi in passato”, aggiunge. (Rin)