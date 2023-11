Argentina: Fernandez, oggi è un giorno importante per la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è un giorno importante per la democrazia argentina, che quest’anno compie 40 anni. Lo ha detto il presidente uscente Alberto Fernandez parlando alla stampa dopo avere votato al secondo turno delle elezioni presidenziali, che vede sfidarsi il ministro dell'Economia Sergio Massa e l'economista ultra liberale Javier Milei. "Come ogni giorno in cui il popolo si esprime è un giorno importante per la democrazia, che quest'anno compie 40 anni, dobbiamo avere grande cura e rispetto", ha affermato Fernandez.(Abu)