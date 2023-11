Violenza donne: Di Stefano (Noi Moderati), Roma esalti ruolo e importanza figura femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma "con la sua grandezza, con la sua storia, con l'immensa visibilità che ha nel mondo, renda la donna protagonista non per un solo giorno, l'8 marzo, ma per un intero anno, con ogni strumento disponibile e in ogni luogo". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Noi Moderati, Marco Di Stefano. "Basta violenza, basta guerre, stop alla madre delle guerre, quella di coloro che sostengono di amare ma poi finiscono per uccidere coloro a cui dicono di voler bene con la forza della loro follia - spiega -. Sono convinto che questo problema non sia risolvibile dall'oggi al domani ma bisogna decidere di investire tutte le forze possibili e ogni mezzo di comunicazione esistente per trasmettere il concetto di amore autentico, amore sano, rispetto per la figura femminile, in particolare agli amanti di domani, ai giovani, ai bambini". Roma capitale della donna è "una mia proposta di delibera, accompagnata dall'istituzione di una commissione speciale senza aggravio di spese per il 2024, è stata proprio in questi giorni messa a punto dal segretariato generale ed è pronta per approdare al voto dell'Assemblea capitolina", prosegue. (segue) (Com)