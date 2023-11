Argentina: presidenziali, a quattro ore dalla chiusura di seggi affluenza al 45 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata pari al 45 per cento degli aventi diritto la percentuale di argentini che alle 14, le 18 in Italia, ha votato per il ballottaggio presidenziale. Lo riferisce la Camera electoral, a quattro ore dalla chiusura dei seggi. Alla stessa ora del primo turno, tenutosi il 22 ottobre, l'afflusso era stato del 44,4 per cento. La giornata si era chiusa con una partecipazione totale del 78,02 per cento. I due aspiranti alla presidenza, il ministro dell'Economia, Sergio Massa, e l'economista ultra liberale Javier Milei, hanno già depositato il loro voto. I primi risultati dovrebbero conoscersi attorno alle 21, l'1 di notte in Itala. (Abu)