Business news: Perù, a settembre produzione nazionale in calo dell'1,29 per cento

- A settembre la produzione nazionale del Perù, indicatore mensile del prodotto interno lordo, è calata dell'1,29 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ine) dando conto del quinto calo mensile consecutivo. Sulla decrescita incide soprattutto la contrazione del comparto della costruzione (-9,41 per cento), della manifattura (-9,3) del settore finanza e assicurazione (-8,93) e dell'agroalimentare (-8,78 per cento). Da gennaio a settembre il prodotto interno lordo ha accumulato un calo complessivo dello 0,63 per cento, ma senza variazioni rispetto allo stesso periodo del 2022. (Res)