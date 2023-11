Europee: Bernini, da FI liste competitive ed argomenti convincenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Per le Europee, “garantiremo liste competitive, quello che abbiamo sempre fatto, di più, perché per noi sono una partita importantissima, quindi liste competitive e soprattutto argomenti convincenti - interpretati dalle persone giuste - per continuare a fare quello che stiamo facendo, cioè dimostrare che la classe dirigente di Forza Italia, i militanti di Forza Italia, le persone che credono in Forza Italia credono nelle ricette giuste per governare". Così ai microfoni di La7 il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "Antonio Tajani è la nostra continuità nel futuro. Noi abbiamo la fortuna, ripeto, di aver vissuto il futuro prima degli altri, perché il nostro presidente, Silvio Berlusconi, ci ha proiettato nel futuro prima che si realizzasse. Antonio Tajani ha lavorato in Italia, in Europa, nel mondo e ha creato le condizioni per essere quello che è adesso, il nostro segretario. Molto rispettosamente, Antonio Tajani ha detto: 'io sarò sempre solo il segretario nazionale di Forza Italia, non il Presidente', perché noi di Presidente ne abbiamo uno solo e si chiama Silvio Berlusconi. Un uomo più forte della vita, che per quanto ci riguarda è sempre con noi”, ha aggiunto. (Rin)