- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili Martina Riva prende parte all'inaugurazione dell'esposizione dei lavori del concorso "La stazione che vorrei".Spazio Privé di Mercato Centrale, via Sammartini, 2 (ore 10:30)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza scala, 2 (ore 16:30)REGIONEConvegno, organizzato dal Gruppo regionale del Pd, "Tutti a bordo - Il trasporto pubblico locale in Lombardia: quali criticità e quali prospettive?", che intende fare il punto sul servizio su gomma, ovvero il mezzo più utilizzato dagli utenti per raggiungere scuole, posti di lavoro, uffici pubblici e privati, ma che sta soffrendo per motivi economici e organizzativi. Intervengono, tra gli altri, l’assessore ai Trasporti, Franco Lucente e la sua omologa milanese Arianna Censi, il presidente di Legambiente Lombardia, Damiano Di Simine, il segretario generale della Fit Cisl regionale, Giovanni Abimelech, Pierfrancesco Majorino, capogruppo regionale del Pd.Palazzo Pirelli, sala Ghilardotti, quinto piano, via Fabio Filzi 22 (ore 9:30)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa all'incontro del Garante infanzia e adolescenza della Regione Lombardia dal titolo: “Dispersione scolastica: Modelli e strategie di prevenzione e contrasto”.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Filzi, 22 (ore 10)L'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi interviene alla conferenza stampa sull'andamento economico dell'industria e artigiano lombardo nel 2023. Intervengono inoltre, tra gli altri, Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere Lombardia; Francesco Buzzella, presidente Confindustria Lombardia.Unioncamere Lombardia, via Ercole Oldofredi, 23 (ore 12)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, porta i saluti istituzionali all'iniziativa “L’amore perduto”, evento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.Palazzo Pirelli, 31° piano, Belvedere “Jannacci”, via Fabio Filzi, 22 (ore 14:30)Il presidente Attilio Fontana porta i saluti di chiusura all'evento "La montagna echeggia in città”.Piazza Città di Lombardia (ore 18)VARIEInaugurazione del 161° Anno Accademico del Politecnico di Milano Technology for Humanity. Intervengono, tra gli altri: Donatella Sciuto, Rettrice, Politecnico di Milano; Giuseppe Sala. Sindaco, Comune di Milano; Attilio Fontana, Presidente, Regione Lombardia; Roberta Viola, Direttore Generale per le Politiche Digitali, Commissione Europea.Politecnico di Milano, Edificio Trifoglio , aula magna Giampiero Pesenti , via Ponzio ,31 (ore 10:30)L’Università di Pavia inaugura l'Anno accademico 2023-2024, il 1199° dal Capitolare di Lotario e 663° dalla istituzione dello Studium Generale. Ospite d'onore dell'evento il Presidente e CEO di STMicroelectronics, Jean-Marc Chéry.Teatro Fraschini, Strada Nuova, 136 Pavia (ore 10:45)Avvio della collaborazione tra l'Associazione Museimpresa e il Google Cultural Institute. Intervengono, tra gli altri: Marco Budano, (General Manager Martini Brand Homes); Antonio Calabrò (Presidente Museimpresa); Valeria Gasparotti (Program Manager di Google Arts & Culture).Terrazza Martini, Piazza Diaz (ore 11:30)Grand Prix Innovation, evento istituzionale italo-francese che premia le startup emergenti più sostenibili e innovative e le aziende che le hanno sostenute. Partecipano, tra gli altri: Denis Delespaul, Presidente di CCI France Italie, l'Ambasciatore francese in Italia Martin Briens, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'Assessora alle Politiche del lavoro e sviluppo economico del Comune di Milano Alessia Cappello.Palazzo Mezzanotte, piazza affari, 1 (ore 18)Conferenza stampa del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per presentare il suo libro "Nonostante il PD".Libreria Feltrinelli, Piazza Duomo (ore 18:30) (Rem)