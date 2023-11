Egitto: attivista lascia il Paese dopo aver ricevuto minacce per condanna attacco Hamas in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice del Centro egiziano per gli studi democratici liberi, Dalia Ziadeh, ha lasciato l'Egitto dopo le minacce ricevute a causa dei contenuti di un'intervista sull'attacco di Hamas in Israele lo scorso 7 ottobre, rilasciata all'Istituto israeliano di ricerca sulla sicurezza nazionale. "Mi aspettavo che potessero accadermi molte cose in questa vita, tranne il fatto di essere troppo spaventata per tornare nella mia patria, l'Egitto, a causa di un'intervista che ho rilasciato a un think tank in Israele. Sono passate tre settimane dalla pubblicazione dell'intervista. Tuttavia, i media egiziani mi attaccano ancora, gli estremisti mi minacciano di morte e vengono presentate diverse azioni legali contro di me, accusandomi di spionaggio e di minacciare la sicurezza nazionale dell’Egitto", ha scritto Ziadeh su X (ex Twitter). L'attivista ha aggiunto: "Siccome ho condannato i crimini di Hamas contro i civili israeliani il 7 ottobre, sono diventata una minaccia per la sicurezza nazionale del mio Paese, mentre tutti i radicali in Egitto e in tutto il mondo arabo e islamico che tifano per i crimini di Hamas non sono una minaccia". Ziadeh è arrivata negli Stati Uniti con l'aiuto dell'ambasciata Usa al Cairo qualche giorno fa, secondo fonti di "Agenzia Nova". Prima di lasciare Il Cairo, Ziadeh ha scritto su X (ex Twitter): “L’Egitto mi resterà caro qualunque cosa accada. Hamas, i Fratelli musulmani, i salafiti e tutti gli islamisti rimarranno per me estremisti e organizzazioni terroristiche, e combatterò le loro idee e coloro che stanno dietro di loro”, ha detto Ziadeh. Per l'attivista "“Israele rimarrà vicino, un amico e un partner molto importante dell’Egitto. Sì, un giorno abbiamo avuto una guerra, ma abbiamo anche avuto una pace che è durata più di 40 anni e questa è la cosa più importante". All’inizio di novembre l’avvocato Amr Abdel Salam ha presentato una denuncia al procuratore generale Mohamed Shawky contro Ziadeh, accusandola di aver commesso di cercare informazioni per un Paese straniero. (Res)