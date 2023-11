Agroalimentare: Bosnia, importazioni 4 volte superiori all’export fra gennaio e settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2023 le importazioni della Bosnia Erzegovina nel settore agroalimentare sono risultate di quattro volte superiori alle esportazioni. Lo riferisce la Camera per il commercio estero della Bosnia Erzegovina, precisando che il disavanzo è aumentato del 7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Il valore delle esportazioni di prodotti agricoli e alimentari hanno rappresentato, nel periodo preso in esame per il 2023, il 6,3 per cento delle esportazioni totali del Paese.(Seb)