Medio Oriente: la Francia invierà la porta elicotteri Dixmude nel Mediterraneo orientale

- La Francia invierà la porta elicotteri Dixmude nel Mediterraneo orientale per offrire assistenza medica a Gaza. Lo afferma l'ufficio del presidente francese. La Dixmude salperà “all’inizio della settimana e arriverà in Egitto nei prossimi giorni”, afferma l’ufficio del presidente Emmanuel Macron. Per l'inizio della settimana è previsto anche un volo charter con a bordo più di 10 tonnellate di forniture mediche. "Anche la Francia contribuirà allo sforzo europeo con attrezzature mediche a bordo dei voli europei il 23 e 30 novembre", afferma l'ufficio presidenziale. (Frp)